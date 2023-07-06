6 июля, 15:36
Колебания курса рубля

Рубль отыграл утренние потери и перешел к укреплению

По данным на 18:29 мск, курс доллара составлял 91,1 рубля, евро снижался до 98,93 рубля

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Рубль в ходе основной сессии валютных торгов на Московской бирже в четверг вечером перешел к укреплению по отношению к основным валютам, свидетельствуют данные биржевой площадки.

По данным на 18:29 мск, курс доллара рос на 0,07% к закрытию предыдущей торговой сессии, до 91,1 рубля, евро - снижался на 0,07%, до 98,93 рубля. Юань торговался на уровне 12,502 рубля (-0,31%).

В ходе торгов 6 июля курсы доллара и евро превышали 93 рубля и 102 рубля соответственно впервые с 28 марта 2022 года.

  

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
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