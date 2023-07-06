Ученые из Китая стали лауреатами премии "Глобальная энергия" 2023 года

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что регион намерен внедрять "все научные разработки в области энергетики"

КЕМЕРОВО, 6 июля. /ТАСС/. Лауреатами премии "Глобальная энергия - 2023" стали двое ученых из Китая, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии объявления лауреатов в Кемерово.

"Мы будем внедрять все научные разработки в области энергетики, которые пойдут на пользу нашему региону, стране и всему миру. Чтобы достичь лучших результатов в разработке передовых технологий, мы готовы объединяться с учеными разных стран", - сказал во время церемонии губернатор Сергей Цивилев.

В беседе с корреспондентом ТАСС он уточнил, что правительство региона целенаправленно занимается определением основных векторов работы для отраслей промышленности и формированию региональной экологической повестки, в чем такие события помогают. "Проведение такого масштабного мероприятия обогатит всех его участников. Его результатом будет процесс обмена опытом, формирование новых идей и мнений в научном сообществе по тематике форума", - убежден собеседник агентства.

Президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев в свою очередь сообщил ТАСС, что на премии был установлен рекорд по количеству стран, откуда пришли заявки. "48 стран подали заявки, такого не было никогда. Три года назад было 12. Однако организация форума в Кузбассе создала нам "проблему" - повторить такой формат будет тяжело", - сказал Брилев.

Ассоциация "Глобальная энергия" ежегодно вручает международную энергетическую премию с 2003 года. За время ее существования лауреатами становились ученые из Австралии, Австрии, Великобритании, Греции, Дании, Исландии, Италии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. Лауреаты определяются в ходе голосования международного комитета. Призовой фонд составляет 39 млн рублей.

В мероприятии в Кемерово приняли участие губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, председатель международного комитета по присуждению премии, нобелевский лауреат Рае Квон Чунг, член международного комитета премии Уильям Бьюн (Сингапур), президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев.

Лауреаты "Глобальной энергии"

В номинации "Новые способы применения энергии" премию получил Жучжу Ван, профессор Шанхайского университета транспорта. Премия присуждена за исследования в области сорбционного охлаждения, которые значительно усовершенствовали технологию использования низкосортной тепловой энергии для создания высокоэффективного охлаждения, а также за значительный вклад в разработку теплового насоса на основе осушителя, удвоившего энергоэффективность охлаждения и обогрева. Лауреатом премии в номинации "Нетрадиционная энергетика" стал директор - основатель Пекинского института наноэнергии и наносистем Чжун Линь Ван (Китай) за изобретение трибоэлектрических наногенераторов как новой энергетической технологии для автономных систем, интернета вещей, робототехники, искусственного интеллекта и крупномасштабного сбора "голубой энергии".

Номинация "Традиционная энергетика" осталась в этом году без победителя - из-за жесткой конкуренции ни один из кандидатов не смог набрать необходимое количество голосов членов международного комитета премии.

По словам Сергея Брилева, потребление электроэнергии в ближайшие десятилетия будет стремительно расти - как за счет электрификации транспорта, так и повышения доступности автономных и сетевых источников в развивающихся странах. "Поэтому инновации в электроэнергетике будут находить особенно высокий спрос. Поддержать такие инновации и призван почетный диплом", - заявил президент ассоциации.

Как отметил Сергей Цивилев, Кузбасс неслучайно стал площадкой, на которой ведущие ученые мира обсуждают перспективы развития глобальной энергетики. "Регион - крупнейший поставщик угля в страны Юго-Восточной Азии и один из значимых игроков на мировом энергетическом рынке", - сказал он.

Об ассоциации

Ассоциация "Глобальная энергия" - неправительственная организация, созданная в 2002 году для поддержки исследований и инноваций в области энергетики, а также содействия развитию энергетического сотрудничества. Членами ассоциации являются "Газпром", "Сургутнефтегаз" и "Россети ФСК ЕЭС". Ассоциация помогает формировать энергетику будущего, поддерживая передовые научно-технические разработки и стимулируя международное энергетическое сотрудничество в интересах всего человечества.