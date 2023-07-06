ВТБ вышел из "Деметра-холдинга"

Банк продал долю по объективной цене, сообщил глава ВТБ Андрей Костин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. ВТБ вышел из зернового бизнеса, продав свою долю (около 45%) в компании-экспортере зерна "Деметра-холдинг" по "объективной цене". Об этом сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Мы вышли из зернового бизнеса. У нас была доля в "Деметра-холдинге", меньше контроля, там около 45%. Мы ее [долю] реализовали. На днях сделку закрыли. Не могу сказать, кто покупатель, - это его право заявлять о себе. Цена объективная, маржа приличная", - сказал он.

В начале июня Костин в интервью агентству Reuters заявлял о планах ВТБ продать свою долю "Деметра-холдинге".

"Деметра-холдинг"

ООО "Деметра-холдинг" - вертикально интегрированный зерновой холдинг, объединяющий активы в области транспортной экспортной логистики и трейдинга. В состав холдинга входят российские зерновые терминалы - ООО "Новороссийский зерновой терминал" (100%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (35,36%), ООО "Зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%). Холдингу принадлежат 50% акций минус 1 акция в АО "Объединенная зерновая компания", доля 50,01% железнодорожного оператора "Рустранском", в структуре которого оператор в железнодорожных перевозках зерна в России АО "Русагротранс".

Также "Деметра" владеет более 75% акций цифровой платформы для перевозок зерна в России ГК Smartseeds, 100% акций экспортера зерна ООО "Мирогрупп ресурсы" и 100% ООО "Ипатовский комбинат хлебопродуктов".