Инвестпортал Москвы стал победителем премии "Приоритет: Цифра - 2023"

Сервис "Московский инвестор" позволяет бизнесу отправлять в правительство города вопросы и предложения по ведению и улучшению инвестиционной деятельности

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Инвестиционный портал Москвы признан лучшим в Национальной премии в области информационных технологий "Приоритет: Цифра-2023", проводимой при поддержке Минцифры России и Минпромторга России. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Инвестиционный портал города Москвы создан в 2014 году и за это время стал крупнейшим специализированным ресурсом по инвестиционной тематике, открывающим доступ бизнесу к актуальной статистике и аналитике, реализуемым в городе инвестиционным проектам и мерам поддержки. В этом году столичный сервис стал лучшим в одной из самых популярных номинаций - "Цифровая трансформация". Всего на конкурс было подано около 200 заявок из 48 регионов России", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что на портале инвесторы могут воспользоваться широким спектром мер поддержки в режиме онлайн. Город оказывает помощь как действующим, так и начинающим компаниям, предоставляя им различные преференции.

"Инвестиционный портал города Москвы - планомерное продолжение политики города, направленной на повышение доступности предоставляемых мер поддержки. Сейчас на нем размещено около 30 онлайн-сервисов, которые повышают эффективность взаимодействия бизнеса с городом. <...> Онлайн-формат позволяет не только экономить время инвесторов, но и делает взаимодействие бизнеса с городом более понятным и прозрачным", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В департаменте информационных технологий города Москвы уточнили, что инвестиционный портал предоставляет предпринимателям целый комплекс аналитических инструментов, с помощью которых можно подобрать площадку для старта или развития своего бизнеса. Найти подходящий объект с учетом особенностей конкретного бизнеса поможет Инвестиционная карта: она позволяет оценить интенсивность трафика в зависимости от дня недели или времени суток, численность населения и половозрастную структуру, также с ее помощью можно ознакомиться с инфраструктурой вокруг интересующей локации.

Также на портале создан прямой канал связи инвесторов и промышленников с правительством Москвы. Сервис "Московский инвестор" позволяет бизнесу в режиме одного окна отправлять в правительство столицы вопросы и предложения по ведению и улучшению инвестиционной деятельности. По большинству вопросов регламентированный срок предоставления ответа заявителю составляет 10 рабочих дней, фактический - четыре рабочих дня. Если обращение не поможет решить проблему, то пользователь сможет направить сообщение на повторное рассмотрение.