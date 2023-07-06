ЦБ прорабатывает вариант выкупа заблокированных активов за счет средств со счетов "С"

Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния сообщил, что этот вариант является приоритетным для регулятора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Банк России прорабатывает механизм выкупа заблокированных активов российских инвесторов за счет средств нерезидентов, находящихся на счетах "С". Об этом журналистам сообщил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния.

"Мы пытаемся создать условия, на которых можно будет предложить иностранным инвесторам за те активы, в том числе за "С-рубли", которые у них есть, выкупить часть активов, заблокированных у наших инвесторов", - сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России. Он добавил, что этот вариант является приоритетным для регулятора.

При этом при выкупе активов первенство будет отдаваться розничным инвесторам с самыми маленькими счетами, "то есть наименее защищенными, не имеющими возможности подавать в суды и так далее", добавил Габуния.

В начале 2023 года директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова говорила, что объем заблокированных за рубежом иностранных бумаг, принадлежащих резидентам РФ, составляет 5,7 трлн рублей, из них свыше 20% принадлежит российским розничным инвесторам.

Специальные счета типа "С" были введены в 2022 году в качестве мер предотвращения вывода денежных средств и активов из России резидентами недружественных стран в ответ на заморозки валютных резервов и активов России, а также ее граждан за рубежом. Операции по таким счетам ограничены определенным перечнем.

Счета типа "С" могут быть открыты только инвестору-нерезиденту, на него также могут зачисляться только рубли, средства с него невозможно вывести - только направить на ограниченный круг целей, в частности на уплату налогов, комиссий или покупку ОФЗ.