Nordgold и Orea Mining Corp. вернулись к обсуждению сделки по продаже доли в СП

Orea Mining Corp. ранее сообщила, что уведомила Nordgold о прекращении сделки из-за отказа правительства Канады, где зарегистрирована компания, одобрить сделку

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Orea Mining Corp. и Nordgold возобновили обсуждение сделки по приобретению Orea Mining Corp доли в 55,01% в совместном с Nordgold предприятии Montagne d'Or во Французской Гвиане, компании обсуждают новые условия соглашения. Об этом говорится в сообщении Orea.

"Соглашение с поправками предусматривает, что платеж в размере 100 млн канадских долларов будет произведен только в том случае, если и когда будут сняты все санкции в отношении Nordgold и его акционеров во всех применимых юрисдикциях, включая Канаду, США, Францию, Великобританию и ЕС", - говорится в сообщении. Кроме того, если санкции не будут сняты в течение семи лет с момента закрытия сделки или трех лет с момента получения Orea Mining Corp. разрешения на эксплуатацию рудника, то сумма не подлежит оплате. При этом сумма сделки купли-продажи доли Nordgold осталась прежней - 100 млн канадских долларов.

Ранее Orea Mining Corp. сообщила, что уведомила Nordgold о прекращении сделки из-за отказа правительства Канады, где зарегистрирована компания, одобрить сделку.

В августе 2022 года сообщалось, что золотодобывающая компания Nordgold заключила соглашение с Orea Mining Corp. о продаже 55,01% своей доли в совместном предприятии Montagne d'Or во Французской Гвиане. Тогда в Nordgold сообщали, что в соответствии с условиями соглашения Orea выплатит Nordgold 100 млн канадских долларов после получения всех разрешений и согласований, необходимых для начала строительства рудника производственной мощностью как минимум 100 тыс. унций золота в год.

Nordgold управляет предприятиями в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее и рядом перспективных проектов.