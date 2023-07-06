Греция намерена сократить госдолг ниже 140% ВВП к 2027 году

По словам премьера Кириакоса Мицотакиса, в стране также планируют сократить уровень безработицы до 8%

АФИНЫ, 6 июля. /ТАСС/. Греция намерена сократить к 2027 году госдолг со 171,3% ВВП в 2022 году до менее 140% ВВП, а уровень безработицы - с нынешних 11,4% до 8%. За эти четыре года в стране планируют бороться с ростом дороговизны и увеличить зарплаты, заявил в четверг премьер страны Кириакос Мицотакис, представляя депутатам программные заявления нового правительства.

В своем выступлении, которое транслировалось парламентским телеканалом "Вули", премьер перечислил главные цели предстоящего четырехлетнего периода работы нового кабинета. По его словам, это "восстановление инвестиционного рейтинга страны до конца этого года, досрочное погашение кредитов, полученных в рамках первого меморандума, заключенного с международными кредиторами [в годы финансового кризиса в стране в 2010-2018 годах], поддержание логичных первичных профицитов госбюджета, сокращение государственного долга значительно ниже 140% ВВП к 2027 году, снижение уровня безработицы до 8% в течение следующих четырех лет, сокращение неравенства в обществе с постоянными мерами поддержки и целевыми инициативами, когда это необходимо". "Этому послужит первый законопроект Минфина", который вскоре будет внесен на рассмотрение парламента, сказал Мицотакис.

Он сообщил, что с помощью правительственных мер будет продолжена борьба с ростом дороговизны, увеличатся зарплаты, пенсии, пособия для молодежи и семейных пар. "С 1 января 2024 года вступает в силу новый перечень должностных окладов государственных служащих с повышением их для всех категорий впервые за 14 лет, - сказал премьер. - Особое внимание будет уделяться вознаграждению лиц, занимающих ответственные должности. Мы также поддерживаем государственных служащих с семьями, увеличив семейное пособие с €20 до €50 [в месяц]. Дополнительно будет снижен [годовой подоходный] налог на €1 тыс. для семей с детьми, снова снижен специальный ежегодный налог на недвижимость на 10% для каждого дома, застрахованного от стихийных бедствий".

Как сообщило в апреле этого года Статистическое управление Греции (ELSTAT), государственный долг страны сократился на 23 процентных пункта, до 171,3% ВВП в 2022 году по сравнению с 194,6% ВВП в 2021 году. В абсолютном выражении госдолг был равен в конце 2022 года €356,3 млрд по сравнению с €353,5 млрд в 2021 году. При этом ВВП вернулся к уровню выше €200 млрд . Он достиг 208,03 млрд евро по сравнению с €181,7 млрд в 2021 году.

Надзор со стороны Евросоюза, оставшегося главным международным кредитором Греции после выплаты страной всех долгов Международному валютному фонду (МВФ), будет продолжаться до тех пор, пока страна не погасит 75% выданных ей в рамках трех программ кредитов, что, согласно текущему плану, произойдет в 2059 году. При этом Греция, выплачивая долги по кредитам ЕЦБ, занимает аналогичные суммы на свободном финансовом рынке, из-за чего ее задолженность официальному кредитору постепенно снижается, но возникает новый долг с более поздним сроком погашения уже частным заемщикам. Многие политики считают, что таким образом долги перекладываются на плечи детей и внуков.

Управляющий Банка Греции Яннис Стурнарас, представляя 7 апреля годовой отчет своего учреждения, заявил, что ВВП Греции вырастет на 2,2% в 2023 году, в основном за счет инвестиций, а инфляция снизится до 4,4% из-за снижения цен на энергоносители. Согласно статистике, уровень безработицы в Греции составил 11,4% в феврале 2023 года и 10,3% в январе этого года, что стало самым низким показателем за 13 лет.

Голосование по вопросу о доверии правительству

После выступления премьера в парламенте начались трехдневные дебаты по программным заявлениям нового правительства. В дебатах примут участие министры, председатели парламентских групп и депутаты от всех партий высшего законодательного органа. После обсуждения программных заявлений 8 июля состоится голосование по вопросу о вотуме доверия новому кабинету.

Правоцентристская партия "Новая демократия" во главе с Мицотакисом уверенно победила на состоявшихся 25 июня повторных парламентских выборах, набрала 40,56% голосов, получила большинство в 158 мест в 300-местном однопалатном парламенте страны и сформировала собственное правительство, не прибегая к образованию коалиций. Ожидается, что кабинет, обладающий абсолютным большинством мест в главном законодательном органе, без труда получит вотум доверия, даже если против проголосуют все оппозиционные партии.