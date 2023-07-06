ЦБ сообщил, что большинство инвесторов имеют до 100 тыс. рублей замороженных средств

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, механизм покупки замороженных активов за счет средств на счетах типа "С" должен быть добровольным для инвесторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Объем замороженных средств не превышает 100 тыс. рублей у 90% российских инвесторов, активы которых были заблокированы из-за санкций. Об этом сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса.

"Могу сказать, что среди людей, чьи средства заморожены, у 90% средства заморожены до 100 тыс. рублей. Решать прежде всего нужно проблему массового инвестора, а потом по мере возможности - дальше. На мой взгляд, это будет справедливо", - сказала она.

Набиуллина также отметила, что механизм покупки замороженных активов за счет средств на счетах типа "С" должен быть добровольным для инвесторов.

"На мой взгляд, нужно начинать прежде всего с массового инвестора с небольшой суммой замороженных средств", - подчеркнула она.