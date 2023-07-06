Саудовская Аравия пока не решила, продлевать ли снижение добычи на 1 млн б/с после августа

Об этом заявил министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия посмотрит, будет ли продлевать решение о добровольном сокращении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) после августа. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман, отвечая на вопрос ТАСС.

"Посмотрим", - сказал он в кулуарах 8-го Международного семинара ОПЕК.

Ранее Саудовская Аравия приняла решение о добровольном сокращении добычи нефти на 1 млн б/с в июле, а затем продлила его действие на август.

В августе, как и в июле, объем добычи нефти Саудовской Аравией с учетом сокращения составит 9 млн б/с. Добровольное сокращение на 1 млн б/с идет в дополнение к ранее принятому решению о снижении производства на 500 тыс. б/с и может быть продлено на более долгий срок.

Таким образом, общий объем сокращения добычи королевством в июле и августе составит 1,5 млн б/с.

О семинаре ОПЕК

8-й Международный семинар ОПЕК проходит 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене. В нем принимают участие министры стран, входящих в ОПЕК, и других производителей нефти, руководители международных организаций и топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний. Основная тема мероприятия звучит как "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу". ТАСС является официальным медиапартнером семинара.