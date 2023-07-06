Министр нефти Ирана встретился в Вене с министром энергетики Саудовской Аравии

Джавад Оуджи также провел переговоры с министром энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейлем аль-Мазруи

ДУБАЙ, 6 июля. /ТАСС/. Министр нефти Ирана Джавад Оуджи встретился на полях восьмого Международного семинара ОПЕК с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом, чтобы обсудить совместные проекты в нефтегазовой отрасли.

Как сообщило в четверг агентство IRNA, министры провели встречу в первый день работы семинара и "обменялись мнениями относительно текущего состояния мирового рынка нефти". В ходе встречи стороны обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества в сфере энергетики и перспективы совместной разработки нефтегазовых месторождений.

Оуджи также провел переговоры с министром энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейлем аль-Мазруи. Как отмечает IRNA, главы ведомств "подчеркнули необходимость для Ирана и ОАЭ развивать сотрудничество в области добычи нефти и газа, а также производства нефтепродуктов".

10 марта Тегеран и Эр-Рияд договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и государственный министр по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан несколько дней вели переговоры в Пекине, по итогам которых было принято трехстороннее заявление. 6 июня посольство Ирана в Эр-Рияде возобновило работу - спустя семь лет после разрыва дипломатических отношений между двумя странами.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). После нападений в январе 2016 года на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и ее консульство в Мешхеде толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном.

О семинаре ОПЕК

Восьмой Международный семинар ОПЕК проходит 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене. В нем принимают участие министры стран, входящих в ОПЕК, и других производителей нефти, руководители международных организаций и топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний. Основная тема мероприятия звучит так: "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу".

ТАСС является официальным медиапартнером семинара.