НБУ заявил, что валютные резервы Украины достигли рекордного уровня из-за помощи Запада

Международные резервы Украины в июне выросли почти до $39 млрд

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Международные валютные резервы Украины достигли рекордно высокого уровня за всю историю благодаря финансовой помощи иностранных партнеров. Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

"Международные резервы Украины достигли самого высокого показателя за всю историю независимости Украины. В июне они выросли почти до $39 млрд, на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем", - говорится в сообщении Telegram-канала НБУ. "Такой результат достигнут благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", - отметил регулятор.

В частности, в июне Украина получила второй транш кредита по программе расширенного финансирования от МВФ в размере $886 млн. Украинское правительство за месяц также получило $1,648 млрд за счет макрофинансовой помощи от ЕС, $1,199 млрд - от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка), $69,1 млн от Всемирного банка и $15 млн - от правительства Финляндии, отметили в Нацбанке. Нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта, заявили в НБУ.

По данным комитета Верховной рады по финансам, в бюджете на 2023 год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до $172,7 млрд, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на 2024 год. Государственный бюджет Украины на 2023 год предусматривает дефицит в размере $38 млрд. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад покрыть в 2023 году дефицит украинского бюджета в полном объеме.