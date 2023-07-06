Компания OceanGate приостанавливает свою деятельность после гибели батискафа "Титан"

Проведенный анализ показал, что все пассажиры глубоководного аппарата погибли

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Компания OceanGate Expeditions заявила, что приостанавливает свою деятельность после того, как ее батискаф "Титан" затонул в водах Атлантического океана в июне.

"OceanGate приостанавливает всю свою исследовательскую и коммерческую деятельность", - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

19 июня компания OceanGate Expeditions сообщила, что потеряла связь с аппаратом "Титан", предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника". Через три дня северо-восточное подразделение Береговой охраны США сообщило об обнаружении обломков рядом с "Титаником". Вскоре ведомство подтвердило, что это части пропавшего батискафа. Проведенный анализ показал, что все пассажиры глубоководного аппарата погибли.

На борту "Титана" находился глава OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежала компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.