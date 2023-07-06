Российский рынок акций закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,52%

Курс доллара по итогам дня показал рост на 1,3%, а евро вырос на 1%

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций показал уверенный импульс роста на набравшем обороты падении рубля - пара доллар/рубль в течение дня достигала отметки в 93,85 рубля, евро/рубль - 102 рубля.

Когда курс нацвалюты откатился от локальных экстремумов, индекс Мосбиржи также начал терять дневные достижения. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,52%, до 2 819,60 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,17%, до 970,93 пункта. Курс доллара по итогам дня показал рост на 1,3%, закрывшись на уровне 92,29 рубля, курс евро вырос на 1%, до 100 рублей, курс юаня - на 0,03%, до 12,58 рубля.

Внешний фон принципиально не изменился, отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. "Настроения на мировых площадках остаются в зоне сдержанного пессимизма. Опубликованные накануне данные из протоколов июньского заседания ФРС показали, что регулятор настроен на замедление в цикле роста, но пик по ставке еще не пройден. Рынок укрепился в ожиданиях повышения процентных ставок в июле на 25 б. п., после чего до конца года они могут оставаться в диапазоне 5,25-5,5%", - пояснил эксперт.

День также был насыщен важной макроэкономической статистикой, и она оказалась неоднозначной. "Объем производственных заказов в Германии в мае подскочил на 6,4% месяц к месяцу, хотя прогнозировался рост в 1,2%. В то же время объем розничных продаж в еврозоне за май сократился сильнее ожиданий, потеряв 2,9% в годовом выражении. Число первичных заявок на получение пособий по безработице незначительно превысило консенсус аналитиков, а количество занятых в несельскохозяйственном секторе (ADP) выросло почти на полмиллиона, в два раза опередив прогноз", - также отметил Бахтин.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали котировки "Сегежи" (+2,95%), расписки "Русагро" (+1,97%), бумаги "Новатэка" (+1,91%), бумаги ГМК "Норильский никель" (+1,12%), акции "Роснефти" (+0,94%), котировки "Русснефти" (+0,78%), бумаги "Газпрома" (+0,77%), акции "Фосагро" (+0,75%).

"Акции "Новатэка" в четверг повышались без конкретных фундаментальных новостей. Дивидендный реестр по бумагам с финальными выплатами за 2022 год закрылся еще в начале мая. Не исключено, что инвесторы надеются на возвращение к разговорам о дивидендах за первое полугодие 2023 года в ближайшие месяцы. "Новатэк" также является бенефициаром увеличения мирового спроса на СПГ", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

"Норникель" в четверг подтвердил реализацию всех инвестпроектов на 2023 год. Акции "Фосагро" в пятницу последний день торгуются с дивидендами за I квартал 2023 года в размере 265 рублей на бумагу, а "Роснефти" - с выплатами за 2022 год в размере 17,97 рубля на бумагу, добавила эксперт.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные акции "Башнефти" (-15,31%), котировки ЛСР (-12,85%), бумаги НМТП (-3,46%), акции "Эн+ групп" (-2,34%), котировки ОГК-2 (-1,83%), бумаги "Совкомфлота" (-1,54%). Акции "Башнефти" и ЛСР сегодня торговались без финальных дивидендов за 2022 год.

Прогноз на 7 июля

Валютный фактор в ближайшие сессии останется одним из ключевых для динамики рынка, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании на 7 июля по индексу Мосбиржи - 2 750 - 2 850 пунктов, по курсу рубля к доллару - 89,5-92,5 рубля.

Прогноз Freedom Finance Global по индексу Мосбиржи на завтра - 2 750 - 2 850 пунктов, пары доллар/рубль - интервал 90-92 рубля, евро/рубль - 98-100 рублей, пара юань/ рубль - 12,3-12,7 рубля.

В пятницу картину рынка дополнит отчет по рынку труда в США за прошлый месяц. "Состояние рынка труда - важный параметр для ФРС при принятии решений по ставкам", - пояснил Александр Бахтин. Также в конце недели инвесторы могут обратить внимание на выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Состоится заседание совета директоров "Фармсинтеза", в повестке есть вопрос дивидендов за 2022 год.