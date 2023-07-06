Число подписчиков новой платформы Цукерберга Threads менее чем за сутки достигло 30 млн

При этом, по словам самого бизнесмена, "впереди еще много работы"

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Число подписчиков новой социальной сети Марка Цукерберга Threads (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в РФ), которая позиционируется как конкурент Twitter, достигло 30 млн менее чем за сутки с момента запуска.

"Ого, 30 млн подписчиков <...>. Кажется, начинается что-то особенное, но впереди еще много работы <...>", - написал сам Цукерберг в своем аккаунте Threads в четверг.

Приложение Threads стало доступно для скачивания в американском сегменте магазина приложений App Store в среду в 19:00 по времени восточного побережья США (02:00 мск 6 июля).