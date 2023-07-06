Запасы сахара в России к концу июня находились на уровне 2022 года

По данным Союзроссахара, на 30 июня 2023 года они составили 1,4 млн тонн

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Товарные запасы сахара в России на 30 июня 2023 года составляли 1,4 млн тонн, что соответствует уровню прошлого года на аналогичную дату. Об этом сообщила аналитическая служба Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).

"По данным аналитической службы Союзроссахара, общие товарные запасы сахара в стране на 30 июня текущего года составляют 1,4 млн тонн, что соответствует уровню прошлого года", - говорится в сообщении.

Кроме того, объем торгов сахаром на российских товарных биржах в июне 2023 года вырос на треть по сравнению маем и составил 42,6 тыс. тонн. Всего с начала текущего года общий объем торгов сахаром на российских биржах увеличился на 21% и составил 176,9 тыс. тонн, сообщил союз.

Средние внебиржевые цены на сахар в России в июне сохранились на уровне 61-62 рублей за кг с НДС, что соответствует уровню мая, июля и августа прошлого года. При этом среднее значение оптовых цен на сахар за январь-июнь составило 56 рублей за кг с НДС, что ниже уровня прошлого года.

Аналитики Союзроссахара также отметили, что цены на сахар в России остаются самыми низкими среди стран СНГ.