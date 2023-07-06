Тамбовская область получит более 844 млн рублей на льготы населению по оплате услуг ЖКХ

Ими смогут воспользоваться около 113 тыс. человек

ТАСС, 6 июля. Правительство России выделит Тамбовской области более 844 млн рублей из федерального бюджета на льготы по оплате услуг ЖКХ ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, ветеранам труда, труженикам тыла, а также многодетным семьям, сообщил в четверг в своем Telegram-канале глава региона Максим Егоров.

"Тамбовская область получит более 844 млн рублей на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее распоряжение о выделении федеральных субвенций Тамбовской области подписал председатель правительства России Михаил Владимирович Мишустин", - написал Егоров.

Он добавил, что деньги направят на предоставление льгот ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, ветеранам труда, труженикам тыла, а также многодетным семьям. Этой мерой поддержки воспользуются примерно 113 тыс. жителей региона.

По его словам, в Тамбовской области ежегодно увеличивается перечень мер поддержки и вводятся новые льготные категории. "Например, в прошлом году мы расширили список мер для многодетных семей, начали предоставлять различные льготы участникам специальной военной операции", - пояснил Егоров.

Как подчеркнул глава региона, более 300 тыс. жителей Тамбовской области получают свыше 100 видов мер социальной поддержки.