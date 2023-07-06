РЖД направят на выплату дивидендов по "префам" за 2022 год более 11 млрд рублей

Это составляет 23,4% от чистой прибыли холдинга

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило выплату дивидендов по привилегированным акциям разного типа холдинга "Российские железные дороги" за 2022 год. На дивиденды будет направлено более 11 млрд рублей, что составляет 23,4% от чистой прибыли компании, говорится в соответствующем распоряжении кабмина на официальном сайте правовой информации.

"Направить денежные средства на выплату дивидендов по итогам работы за 2022 год в размере 11 006 830 000 рублей по следующим типам привилегированных акций открытого акционерного общества "Российские железные дороги", - отмечается в сообщении.

Учредителем и единственным акционером РЖД является РФ. Уставный капитал холдинга сформирован учредителем путем внесения в него имущества и имущественных комплексов организаций федерального железнодорожного транспорта.