6 июля, 18:22

РЖД направят на выплату дивидендов по "префам" за 2022 год более 11 млрд рублей

Это составляет 23,4% от чистой прибыли холдинга

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило выплату дивидендов по привилегированным акциям разного типа холдинга "Российские железные дороги" за 2022 год. На дивиденды будет направлено более 11 млрд рублей, что составляет 23,4% от чистой прибыли компании, говорится в соответствующем распоряжении кабмина на официальном сайте правовой информации.

"Направить денежные средства на выплату дивидендов по итогам работы за 2022 год в размере 11 006 830 000 рублей по следующим типам привилегированных акций открытого акционерного общества "Российские железные дороги", - отмечается в сообщении.

Учредителем и единственным акционером РЖД является РФ. Уставный капитал холдинга сформирован учредителем путем внесения в него имущества и имущественных комплексов организаций федерального железнодорожного транспорта. 

© Информационное агентство ТАСС
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