Петербург намерен в 2024 году отправить в Иран культурно-деловую миссию

По словам главы города Александра Беглова, у Петербурга и Ирана крепкие интеграционные связи в экономике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург в 2024 году организует культурно-деловую миссию в город-побратим Исфаган для развития сотрудничества. Об этом сообщил в четверг губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочей встрече с министром культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммадом Мехди Эсмаили.

"На следующий год запланирована культурно-деловая миссия Петербурга в Исфаган. Месяц назад в дополнение к прямым рейсам иранских авиаперевозчиков в Тегеран стали летать самолеты российских авиакомпаний. Прямые регулярные рейсы дают возможность расширять деловые контакты", - сказал Беглов.

Губернатор отметил, что у Петербурга и Ирана крепкие интеграционные связи в экономике, налажен культурный диалог. За последние 10 лет в Петербурге с участием иранских коллективов прошли международные фестивали семейных и детских фильмов "В кругу семьи", фестиваль искусств Востока "Дайра Фест", театральный фестиваль, Международный конкурс пианистов "Фортепианные мосты", выступление Тегеранского симфонического оркестра в Большом зале филармонии и другие события. В мае Петербург посетил иранский коллектив во главе с известным музыкантом Хосейном Нуршаргом, познакомивший петербуржцев с классическим иранским вокальным искусством аваз, в июне на сцене Эрмитажного театра театральная группа "Титовак" из Тегерана показала спектакль "Макбет-Э Зар".

Петербургские коллективы также выступают в Иране. В 2023 году в Тегеране выступил Театр юных зрителей имени Брянцева, в феврале артисты симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга выступили на 38-м Международном музыкальном фестивале "Фаджр".

Мохаммад Мехди Эсмаили отметил на встрече, что Петербургу отводится важная роль в развитии культурных связей между Россией и Ираном.