Правительство направит $15 млн в 2023-2026 годах в фонд продовольственной программы ООН

МИД поручили проинформировать Всемирную продовольственную программу о принятом решении

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Правительство России выделит в 2023-2026 годах $15 млн на взнос в фонд Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, средства будут направлены на реализацию третьего этапа проекта по оптимизации школьного питания в Киргизии. В 2023 году на эти цели будет выделено $6 млн, в 2024 - $4 млн, в 2025 - $3 млн, в 2026 - $2 млн.

МИД РФ поручено проинформировать Всемирную продовольственную программу ООН о принятом решении.

Проект школьного питания ВПП ООН в Киргизии

В рамках программы школьного питания ВПП ООН в Киргизии разработана специальная модель горячего питания, которая постепенно внедряется правительством страны во всех школах. На сегодняшний день по данной модели питаются младшеклассники уже 450 школ. Ежедневно дети получают одно горячее блюдо (суп или каша), свежую выпечку и компот. Помимо этого, ВПП ООН поставляет в школьные столовые обогащенную муку, оснащает их техническим оборудованием и проводит тренинги для школьных поваров.