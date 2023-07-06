В Астраханской области на обновление системы оповещения населения направят 160 млн рублей

По словам главы региона Игоря Бабушкина, в области также в надлежащее состояние привели подземные помещения

АСТРАХАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. В Астраханской области до конца года направят на модернизацию системы оповещения населения 160 млн рублей, средства выделят из областного бюджета. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам участия в выездном совещании секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Краснодаре в четверг.

"В этом году планово завершим модернизацию системы оповещения населения. На это из областного бюджета выделено 160 млн рублей. Дополнительно ввели в работу мобильный комплекс информирования и оповещения населения, предназначенный для труднодоступных мест", - написал Бабушкин.

Он также добавил, что в регионе провели ревизию фонда защитных сооружений гражданской обороны. По словам Бабушкина, в надлежащее состояние привели подземные помещения, 10 из которых, по согласованию с МЧС, сняли с учета как не подлежащие восстановлению.

Ранее сообщалось, что основной темой выездного совещания 6 июля стали актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности на юге России. Участники обсудили аспекты защиты населения в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций.