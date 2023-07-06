Темпы производства сельхозпродукции замедлятся в ближайшие 10 лет

Производство продовольствия будет расти на 1,1% в год, что вдвое ниже, чем в предыдущем десятилетии

РИМ, 6 июля. /ТАСС/. Мировое производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия продолжит расти до 2032 года, однако "более медленными темпами, чем в предыдущее десятилетие", что связано с "демографическими тенденциями". Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Несмотря на рост неопределенности в связи с геополитической напряженностью, неблагоприятными климатическими тенденциями, болезнями животных и растений и повышенной волатильностью цен на основные сельскохозяйственные ресурсы, прогнозируется, что в течение этого периода мировое производство сельскохозяйственных культур, продукции животноводства и рыбы будет расти в среднем на 1,1% в год, что вдвое ниже темпов, зафиксированных в десятилетии, завершившемся в 2015 году", - указывается в документе.

При этом эксперты прогнозируют, что общий объем потребления продовольствия будет расти на 1,3% в год до 2032 года, что указывает на "увеличение доли сельскохозяйственной продукции, производимой для употребления в пищу".

ФАО и ОЭСР указывают, что возможность сохранения инфляционного давления создает риски снижения мирового спроса и производства продовольствия.

В докладе также приводится прогноз по ценам на "основные сельскохозяйственные ресурсы, стоимость которых значительно повысилась за последние два года". Так, было подсчитано, что "каждое повышение на 10% цен на удобрения приводит к 2-процентному росту стоимости продовольствия", причем это сильнее всего сказывается на бедных слоях населения.