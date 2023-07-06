"Монокристалл" в 2023 году намерен удвоить долю алюминиевых паст на китайском рынке

Как следует из годового отчета АО "Концерн "Энергомера", к 2025 году компания ожидает, что доля солнечных элементов, произведенных по технологии TOPCon, составит не менее 50% китайского рынка

СТАВРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Монокристалл" (единственный в Европе производитель паст для металлизации солнечных элементов, входит в промышленный холдинг "Энергомера") в 2023 году планирует в два раза увеличить свою долю алюминиевых паст на китайском рынке, говорится в годовом отчете АО "Концерн "Энергомера", опубликованном в четверг.

"На рынке паст для солнечной энергетики доминирующей технологией по-прежнему остается PERC, использующая в дизайне солнечных элементов алюминиевую пасту, а также развиваются две альтернативные технологии - TOPCon и PIBC. В текущем году мы намерены удвоить свою долю на китайском рынке алюминиевых паст для солнечных элементов, произведенных по технологии PERC", - говорится в отчете.

Также отмечается, что в 2022 году дизайн солнечных элементов на базе технологии PERC потребовал от производителей металлизационных паст разработки новых продуктов. "Наша китайская площадка сумела быстро ответить на вызов рынка, разработав актуальный продукт по новой рецептуре. Отгрузки этой инновационной линейки алюминиевых паст выросли в три раза", - поясняет компания.

Помимо этого, на китайской производственной площадке компании - "Монокристалл PV" развивают компетенции в разработке серебряных паст для солнечных элементов по технологии TOPCon, которые используют серебряные пасты и серебряные пасты с содержанием алюминия 2-4%. "Мы ожидаем, что доля солнечных элементов, произведенных по этой технологии, составит не менее 50% китайского рынка к 2025 году. Мировой рынок технологии PIBC, основанной на использовании алюминиевых и серебряных паст, в настоящее время находится в ожидании доработки конструкции солнечных элементов и адаптации оборудования", - уточняется в отчете.

В 2022 году ставропольская производственная площадка "Монокристалл пасты" начала активное сотрудничество с крупнейшим российским производителем солнечных элементов и модулей. "Под его нужды была разработана принципиально новая серебряная паста, которая позволила нам выбить из цепочки поставок японского конкурента и в шесть раз увеличить отгрузки этого продукта. В результате проактивных действий наших площадок по производству металлизационных паст выручка этого бизнес-направления увеличилась на 30% и составила $18,5 млн", - говорится в годовом отчете.

О производстве сапфировых пластин

В годовом отчете также сообщается, что группа компаний "Монокристалл" начала поставки предсерийных партий сапфировых пластин для микросветодиодов, которые необходимы в производстве электроники, телевизионных панелей и мобильной электроники. Отмечается, что это позволит обеспечить преимущество перед конкурентами, когда микросветодиоды станут массовым продуктом.

"Готовясь к старту массового производства микросветодиодов в 2024 году, все ключевые производители светодиодов, среди которых Epistar (Тайвань), AmsOsram (Европа), PlayNitride (Тайвань), HC Semitek (Китай), Changelight (Китай), объявили о планах по расширению мощностей под эпитаксию на сапфировых пластинах диаметром 6 и 8 дюймов. "Монокристалл" <…> на сегодняшний день является единственным производителем, гарантирующим поставки массовых партий пластин 8 дюймов, не имеющих аналогов по качеству. Мы выстроили отношения со всеми потребителями сапфировых пластин для микросветодиодов, прошли квалификацию и уже поставляем предсерийные партии", - сообщается в отчете.

Помимо этого, "Монокристалл" производит минисветодиоды, на основе которых ведущие мировые бренды электроники выпускают свои устройства. В настоящее время минисветодиоды используются в подсветке более чем ста моделей различных дисплеев и гаджетов. За минувший год отгрузки пластин сверхбольших диаметров для мини- и микросветодиодов увеличились в три раза.

Также отмечено, что компания ежегодно направляет в развитие собственных технологий выращивания и обработки синтетического сапфира от 5 до 10% выручки. "В отчетном периоде мы направили более 600 млн рублей на создание новых продуктов, в том числе восьмидюймовых пластин сапфира для Micro/Mini LED", - уточняется в отчете.

Группа компаний "Монокристалл" выпускает синтетические сапфиры для светоизлучающих диодов и мобильной электроники, а также металлизационные пасты для солнечной энергетики.