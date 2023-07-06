Китай открыл торгово-транспортный коридор с Афганистаном

По информации газеты South China Morning Post, первый отправившийся из Ланьчжоу железнодорожный состав был загружен товарами общей стоимостью $1,5 млн

ГОНКОНГ, 6 июля. /ТАСС/. Китай открыл новый международный торгово-транспортный коридор с Афганистаном, проходящий через Киргизию и Узбекистан. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post.

Протяженность смешанного железнодорожного и автомобильного маршрута составляет около более 3,1 тыс. км. Железнодорожная линия начинается в Ланьчжоу (провинция Ганьсу) и следует на запад через Кашгар в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР к границе с Киргизией. Далее коридор продолжается автомобильной магистралью до Узбекистана, где вновь становится железнодорожным и завершается в приграничном афганском городе Хайратон (провинция Балх).

Первый отправившийся из Ланьчжоу железнодорожный состав был загружен товарами общей стоимостью $1,5 млн. Среди грузов были автозапчасти, мебель, станки и другое оборудование.

Как отмечает газета, транспортный коридор по большей части имеет символическое значение на фоне того, как Китай пытается наладить связи с представителями запрещенного в РФ радикального движения "Талибан". "В настоящее время экономическая ценность маршрута между Китаем и Афганистаном по-прежнему невысока. Хотя у него и есть определенное стратегическое значение, масштаб этого вида транспортировки невелик", - приводит газета слова профессора Факультета политики и международных отношений Университета Ланьчжоу Чжу Юнбяо.

Он отметил, что в настоящее время большинство грузовых маршрутов между Китаем и Афганистаном проходят через Пакистан. Кроме того, ранее КНР запустила грузовой рейс для импорта афганских кедровых орехов "для оказания помощи сталкивающейся с трудностями экономике" Афганистана. По оценке эксперта, наибольший объем китайско-афганского товарооборота по-прежнему идет через Пакистан и морские перевозки. По данным представителей отрасли, новый грузовой маршрут с Афганистаном является вероятным продолжением сухопутного торгового маршрута Китай - Киргизия - Узбекистан.

По итогам прошлого года, крупнейшим торговым партнером Афганистана стал Пакистан - товарооборот между двумя странами составил $1,5 млрд. На втором месте по этому показателю находится Индия - ее объем торговли с Афганистаном в 2022 году достиг около $545 млн.