Совкомбанк отметил растущий вызов социального аспекта ESG-повестки

Глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов отметил, что организация готова поддержать максимальное количество социальных инициатив своих клиентов и партнеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Совкомбанк отмечает трансформацию повестки устойчивого развития в сторону социального аспекта, считает этот вызов существенным, требующим внимания. Об этом сообщил заместитель председателя правления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов в ходе Финансового конгресса Банка России.

"Для нас ESG в прошлом году трансформировался, и, несмотря на то, что мы остались во всех инициативах и обязательствах по декарбонизации и продолжаем публиковать нашу нефинасновую ESG-отчетность, мы стали уделять большое внимание социальному и технологическому аспекту устойчивого развития. Эти вызовы очень существенны", - сказал он.

Как отметил Автухов, Совкомбанк готов поддержать максимальное количество социальных инициатив своих клиентов и партнеров. "Запускаем внутри себя сложный и важный для нас проект поддержки социальных инициатив - мы готовы субсидировать, софинансировать и всеми возможными способами продвигать социальные проекты, мы видим очень большой запрос со стороны общества в настоящий момент", - добавил он.

В ходе сессии Автухов заметил, что в прошлом году банк перешел к реализации собственной методологии ESG-экспертизы и сейчас находится в процессе ее внедрения в операционные процессы.