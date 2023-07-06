"Энергомера" начинает серийное производство новых отечественных электросчетчиков

Компания также планирует разработать и вывести на рынок собственную систему коррозийного мониторинга оборудования транспортировки газа

СТАВРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Промышленный холдинг "Энергомера" запускает линейку приборов учета электроэнергии с применением всех ключевых элементов российского производства, говорится в годовом отчете АО "Концерн "Энергомера", опубликованном в четверг.

"Правительство РФ продолжает реализацию стратегии по локализации производства электронных компонентов для приборов учета в стране. <…> Наши приборы учета одни из первых получили заключение Министерства промышленности и торговли РФ, подтверждающее их российское происхождение. Мы приступаем к серийному производству новой линейки приборов учета с применением всех ключевых элементов российского производства: контроллеров, памяти и интерфейсов связи", - говорится в отчете.

Кроме того, в минувшем году компания разработала новый модельный ряд для сетевых и сбытовых компаний, полностью соответствующий постановлению правительства РФ 890 и ФЗ-522 и отвечающий целевым параметрам, заложенным в тариф на электроэнергию. "Мы успешно презентовали на рынке коммунальных сетей 0,4 кВ приборы учета шкафного и сплит-исполнения с гибридным каналом связи", - поясняет компания.

Вместе с тем, отмечается, что введенные в отношении РФ санкции несколько замедлили темпы внедрения новых цифровых решений в области учета электроэнергии. В этой связи ключевым направлением развития цифрового учета в России становится применение высоковольтных приборов с напряжением 6-10 кВ. "Наша компания завершает разработку и планирует получить заключение аттестационной комиссии ПАО "Россети" на применение новой продуктовой линейки этих приборов на дочерних объектах крупнейшего российского электросетевого холдинга", - поясняет компания.

В сегменте электротехнического производства главным драйвером роста рынка становятся цифровые решения, базирующиеся на ключевом элементе подстанций нового поколения - вакуумном выключателе. "Мы завершили сертификационные испытания, получив положительное заключение аттестационной комиссии ПАО "Россети", и в текущем году начинаем массовые продажи вакуумных выключателей на рынке большой и малой энергетики", - отмечает компания.

Дополнительным драйвером роста компании является цифровизация сегмента оборудования электрохимической защиты. В этой связи "Энергомера" планирует разработать и вывести на рынок собственную систему коррозийного мониторинга оборудования транспортировки газа, емкость рынка которого превышает 1 млрд рублей в год. "Мы считаем минувший год очень продуктивным. За считанные месяцы мы сумели полностью перестроить разрушенные логистические цепочки, не допустив ни на один день остановки наших заводов. Мы разработали и вывели на рынок приборы учета на новой, доступной нам элементной базе и существенно снизили риски на будущее. Почти вдвое выросло присутствие приборов учета "Энергомера" у российских ретейлеров", - приводятся в отчете слова президента холдинга Владимира Полякова.

В промышленный холдинг "Энергомера" входят восемь заводов: шесть - в России, по одному в Китае и Белоруссии, три производственных филиала и филиал научно-исследовательского профиля.