Глава Заполярья сообщил о готовности порта Лавна в 68%

По словам Андрея Чибиса, рабочее движение по новой железнодорожной линии МТУ к угольному терминалу в Лавне планируют открыть до конца 2023 года

МУРМАНСК, 6 июля. /ТАСС/. Строящийся на западном берегу Кольского залива в Мурманской области порт Лавна, якорный проект Мурманского транспортного узла (МТУ), готов на 68%. Об этом в четверг сообщил глава Заполярья Андрей Чибис по итогам осмотра площадки вместе с помощником президента России Максимом Орешкиным и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым.

"Готовность объекта уже 68%. И как я ранее рассказывал, рабочее движение по новой железнодорожной линии МТУ к угольному терминалу в Лавне планируется открыть до конца 2023 года", - написал Чибис в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что порт Лавна позволит увеличить рост налоговых поступлений, привлечь инвестиции и открыть новые рынки, а также является резидентом ТОР "Столица Арктики".

Как отметили в Министерстве информационной политики Мурманской области, проект входит в число приоритетных направлений комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также способствует выполнению задачи президента России Владимира Путина по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году.

Визит Орешкина в Мурманскую область продлится три дня, в течение которых он посетит промышленные предприятия, учебные заведения и социальные объекты региона, пообщается с молодежью и предпринимателями Заполярья. Также в программе поездки стратегические объекты Северного морского пути - порт Лавна, элемент Мурманского транспортного узла - железнодорожный мост через реку Тулому, а также территории военных гарнизонов, где проживают военнослужащие, участники специальной военной операции и их семьи.

О порте Лавна и Мурманском транспортном узле

В феврале президент России Владимир Путин на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым поставил задачу - запустить рабочее движение в Мурманском транспортном узле в порт Лавна к декабрю 2023 года. Запуск Лавны в 2024 году будет способствовать открытию новых рынков экспортных поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в Индию. Порт Лавна также внесет важный вклад в решение стратегической задачи по переориентации грузовой базы российских экспортеров из портов Прибалтики на отечественные портовые мощности.

Проект Мурманского транспортного узла предусматривает создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе угольного и нефтяного терминалов, и железнодорожной инфраструктуры, включая строительство железнодорожной ветки Выходной - Лавна. Конечная цель проекта - создание действующего круглогодично глубоководного морского хаба - центра по переработке грузов, который будет интегрирован в международный транспортный коридор Север - Юг.