ФАС обеспечила в 2022 году поступление в бюджет 7,51 млрд рублей

Сумма составила 251,3% от первоначального прогноза

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обеспечила по итогам 2022 года поступление в бюджет РФ 7,51 млрд руб. при изначальном прогнозе в 2,99 млрд руб. Об этом говорится в опубликованном заключении Счетной палаты РФ.

"Кассовое исполнение федерального бюджета за 2022 год по ФАС России по доходам - 7 505 404,0 тыс. рублей, что составило 251,3% от первоначального прогноза (2 986 605,7 тыс. рублей)", - сказано в документе.

В Счетной палате отметили, что наибольшая сумма поступлений в бюджет РФ получена от штрафов за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке - 2,84 млрд руб. По этой же статье наблюдался наиболее существенный прирост - 648,6% от первоначального прогноза. Еще 1,63 млрд руб. (213,1% от первоначального прогноза) - от штрафов за заключение ограничивающих конкуренцию соглашений и координацию экономической деятельности.

В заключении Счетной палаты РФ также говорится, что дебиторская задолженность ФАС по доходам за 2022 год увеличилась на 23,96 млрд руб. и составила 36,54 млрд руб. Кассовое исполнение расходов составило 6,76 млрд руб., или 99,1% от лимитов бюджетных обязательств. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика", соисполнителем которой является ФАС, исполнены в сумме 4,97 млрд руб. (почти 100%).