Аналитики агентства отметили, что потенциал размещения увеличит рынок замещающих облигаций до суммы, эквивалентной приблизительно $32 млрд

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. АКРА оценило потенциал дополнительных размещений замещающих облигаций в $18 млрд при сохранении текущего процента замещения евробондов, сообщается в исследовании рейтингового агентства АКРА.

"Коэффициент размещения замещающих облигаций в общем случае зависит от состава держателей бумаг (соотношения резидентов и нерезидентов) и на текущий момент составляет порядка 50% от исходного номинала. Общий объем еврооблигаций российских компаний в обращении, по которым пока не были выпущены замещающие облигации, равен примерно $36,5 млрд. Таким образом, при указанном выше коэффициенте замещения дополнительный объем может составить порядка $18 млрд", - говорится в исследовании.

Как отмечают аналитики агентства, потенциал размещения увеличит рынок замещающих облигаций до суммы, эквивалентной приблизительно $32 млрд. "Вместе с тем дальнейшие размещения будут также зависеть и от планов самих эмитентов, имеющих возможность отказа через получение соответствующего разрешения", - заключили в агентстве.

Согласно данным, которые приводит АКРА, по состоянию на конец июня 2023 года были размещены замещающие облигации на сумму в эквиваленте $14,3 млрд. При этом объем замещенных еврооблигаций равен $28,33 млрд.