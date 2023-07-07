Россия нарастила поставки энергоресурсов в страны АТР до 49,29% от общего объема экспорта

Госпрограмма "Развитие энергетики" ставила задачу увеличить их лишь до 33%

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россия смогла нарастить поставки энергоресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона до 49,29% от общего объема экспорта. При этом госпрограмма "Развитие энергетики" ставила задачу увеличить их лишь до 33%, следует из заключения Счетной палаты России о результатах проверки исполнения Минэнерго госпрограмм и бюджета.

Согласно документу, доля сырья, направленного на нефтегазохимию, составила 26%, объем инвестиций в добычу полезных ископаемых в 2022 году по сравнению с 2021 годом вырос на 10,6%.

Объем потребления метана транспортом вырос до 1,72 млрд кубометров. Сжиженного газа произведено 32,9 млн тонн.

Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что Россия будет развивать ресурсную базу на Дальнем Востоке, разрабатывая наиболее близкие к азиатским потребителям месторождения нефти и газа. Он подчеркивал, что перед РФ также стоит задача расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, пропускная способность Восточного полигона железных дорог должна увеличиться до 180 млн тонн уже в 2024 году.

По его словам, "Транснефть" к 2026 году увеличит мощности магистральных нефтепроводов, по которым возможен экспорт, на 32 млн тонн. Новак отмечал, что планируемые проекты по развитию газотранспортной инфраструктуры позволят экспортировать в восточном направлении до 100 млрд куб м газа по трубам, а новые заводы СПГ на Ямале позволят к 2030 году обеспечить производство сжиженного природного газа на уровне до 100 млн тонн.