Ирак рассчитывает выйти на самообеспечение природным газом в ближайшие пять лет

Министр нефти республики Хайян Абдель Гани отметил, что Ирак ускорил разработку крупных месторождений "Меджнун", "Западная Курна - 2", "Лухейс", "Тоба" и "Саббах"

ДУБАЙ, 7 июля. /ТАСС/. Ирак планирует в ближайшие пять лет выйти на самообеспечение природным газом, нарастив добычу до 42,5 млн куб. м в сутки. Об этом заявил министр нефти республики Хайян Абдель Гани в беседе с агентством WAM, состоявшейся в четверг на полях восьмого Международного семинара ОПЕК.

По словам министра, Ирак ускорил разработку крупных месторождений нефти "Меджнун", "Западная Курна - 2", "Лухейс", "Тоба" и "Саббах", освоение которых позволит извлекать до 17 млн куб. м попутного нефтяного газа в сутки. "Это повысит вклад в удовлетворение внутренних потребностей в электроэнергии, и мы ожидаем, что Ирак сможет выйти на самообеспечение газом в течение пяти лет", - подчеркнул он. Всего, как отметил Абдель Гани, власти Ирака намерены довести уровень добычи природного газа до 42,5 куб. м в сутки.

В настоящее время Ирак сильно зависит от поставок электроэнергии, а также топлива для своих электростанций из Ирана, ежедневно импортируя до 50 млн куб. м природного газа. Иран периодически снижает или полностью приостанавливает экспорт из-за внутреннего дефицита или невыполнения Багдадом финансовых обязательств.

Восьмой Международный семинар ОПЕК проходил 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене. В нем приняли участие министры стран, входящих в ОПЕК, и других производителей нефти, руководители международных организаций и топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний.