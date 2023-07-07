Sitronics сообщил о нахождении электропарома "Вектор" на стадии разработки дизайн-проекта

Генеральный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов пояснил, что к к детальному проектированию компания планирует приступать до конца года

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Паром на электродвижении "Вектор" сейчас находится на стадии разработки дизайн-проекта, рассказал ТАСС генеральный директор Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) Андрей Гурленов.

"Паром "Вектор" находится на стадии разработки дизайн-проекта, к детальному проектированию планируем приступать до конца года", - сообщил он.

Гурленов отметил, что компания тестирует разные технологии построения скоростных судов. Для этого необходимо достичь баланса между скоростью и автономностью хода на батареях.

Ранее президент Sitronics Group Николай Пожидаев сообщал, что компания ведет разработку проектов круизного судна для дальних расстояний "Байкал" и парома на электродвижении "Вектор". Кроме того, Sitronics Group сообщала ТАСС, что планируется воссоздать теплоход "Москва" в новом образе с электрической пропульсией. Судно длиной более 30 м и шириной 8 м будет предназначено для речных прогулок и экскурсионных маршрутов.