Марокко и ФРГ выступили за укрепление сотрудничества по возобновляемым источникам энергии

Главы МИД двух государств Насер Бурита и Анналена Бербок отметили "превосходный уровень двусторонних торгово-экономических отношений"

РАБАТ, 7 июля. /ТАСС/. Марокко и Германия подтверждают общее стремление к дальнейшему углублению давних двусторонних отношений с целью установления более прочного партнерства с перспективой на будущее. Об этом заявили в четверг в Берлине главы МИД двух стран Насер Бурита и Анналена Бербок.

Они приветствовали "тесные и дружественные отношения между двумя странами, а также положительную динамику, которая характеризует двусторонние отношения с момента принятия совместной декларации в августе 2022 года, представляющей собой путь к укреплению связей во всех областях", сообщает информационное агентство Maghreb Arab Press.

Бурита и Бербок отметили "превосходный уровень двусторонних торгово-экономических отношений", подтвердив свое стремление укрепить их и открыть для новых секторов, в частности, для возобновляемых источников энергии, инфраструктуры и цифровой отрасли. Они подчеркнули "общую заинтересованность в активизации и продолжении этого сотрудничества с целью расширения его масштабов и закрепления достигнутых результатов".

Главы МИД Марокко и Германии также указали на важность тесного сотрудничества в области миграции, обратив внимание на рациональный подход, используемый обеими странами в отношении этого явления.

Оба министра подчеркнули совпадение взглядов по многим региональным и международным вопросам, договорившись продолжать консультации и координацию, особенно по ситуации в Ливии, в регионе Сахеля и на Ближнем Востоке.