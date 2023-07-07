В Кузбассе компании Wildberries одобрили статус резидента ТОР "Юрга"

Онлайн-ретейлер планирует построить логистический центр в регионе

КЕМЕРОВО, 7 июля. /ТАСС/. Власти Кузбасса одобрили статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Юрга" компании Wildberries, которая планирует начать в этом году строительство логистического центра в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области в пятницу.

"Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса рассмотрел вопрос присвоения ООО "ВБ Юрга" статуса резидента ТОР "Юрга". Инвестпроект предусматривает строительство логистического центра Wildberries. Члены совета поддержали заявленный проект. В ближайшее время документы на включение организации в реестр резидентов ТОР "Юрга" будут направлены в Минэкономразвития России", - говорится в сообщении.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев напомнил, что правительством РФ принято решение о продлении действия существующих ТОР до 2030 года. "Кузбасс открыт для инвесторов, а они в свою очередь готовы пользоваться предоставляемыми регионом возможностями. Реализация проекта даст эффект для бюджета, позволит создать в регионе 5 тыс. рабочих мест, а также поможет продвигать кузбасские товары на российском рынке", - сказал Сергей Цивилев.

Министр экономического развития региона Константин Пытченко рассказал журналистам, что график инвестиций на строительство у компании рассчитан до 1 января 2027 года. Также по итогам совета было принято решение предоставить компании без торгов земельный участок площадью 18 га.

Соглашение с крупнейшим российским онлайн-ретейлером о строительстве в Кузбассе логистического центра региональные власти подписали в 2020 году, однако конкретные сроки реализации инвестпроекта не назывались. Компания заявляла о готовности построить свой логистический центр при условии предоставления льгот по налогам и страховым взносам для резидентов ТОР.