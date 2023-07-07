Аэропорт Санья после реконструкции сможет обслуживать до 3 млн пассажиров в год

Инвестиции в проект составили $27,7 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 7 июля. /ТАСС/. Международный терминал аэропорта города Санья (южная провинция Хайнань) Феникс после завершения реконструкции сможет обслуживать до 3 млн пассажиров ежегодно. Об этом пишет газета "Санья жибао".

Вылетевший из этого терминала 1 июля рейс по маршруту Санья-Гонконг свидетельствует о том, что терминал официально введен в эксплуатацию после проведенной реконструкции, которая была начата в конце июля 2022 года. Завершена она была на полгода раньше запланированного срока.

Общие инвестиции в проект составили около 200 млн юаней ($27,7 млн). В основном работы проводились в международном терминале аэропорта на площади около 16 тыс. кв. м.

По словам представителя городского правительства, власти продолжат продвижение развития авиаперевозок, будут увеличивать число международных рейсов аэропорта, а также строительство международного воздушного хаба, ориентированного на Азиатско-тихоокеанский регион, а также Индийский океан.

Город Санья входит в число наиболее популярных курортных центров провинции. К 2025 году власти намерены превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.