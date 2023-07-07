ФРП Подмосковья предоставил компаниям займы почти на 400 млн рублей

Зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что сумма займа идет на софинансирование затрат предприятия, реализующего инвестпроект

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Льготные займы на общую сумму около 400 млн рублей с начала 2023 года получили компании, работающие в Московской области, от регионального Фонда развития промышленности (ФРП). Средства помогут компаниям софинансировать часть затрат в рамках реализации крупных инвестпроектов, сообщила в пятницу ТАСС зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"Сумма займа, размер которого и ставка варьируется в зависимости от программы и целей, идет на софинансирование затрат предприятия, реализующего инвестпроект. С начала года подмосковные компании уже получили займы почти на 400 млн рублей. Еще один, на сумму 106 млн рублей, уже одобрен, но пока еще не выдан компании, реализующей инвестпроект", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона пояснили, что льготные займы предоставляет Фонд развития промышленности Подмосковья. Предоставленные средства помогут компаниям софинансировать часть затрат в рамках реализации ими крупных инвестиционных проектов.

Так, льготный займ был одобрен для компании АО "Артпласт" из городского округа Серпухов, расширяющей действующее производство. Средства займа составляют почти 80% от общих затрат на проект, предполагающий приобретение технологического оборудования, его монтаж и подготовку для серийного производства полиэтиленовых пакетов. Полностью проект планируется реализовать к концу 2023 года.

Кроме того, ранее займом подмосковного ФРП воспользовалось предприятие ООО "Завод Стелкон" - производитель высокотехнологичного оборудования для логистических центров. По программе "Развитие удаленных территорий" им получен заем на сумму 48,6 млн рублей, позволяющий покрыть почти 60% от суммы затрат на проект по расширению производства.

В пресс-службе отметили, что фонд продолжает расширять портфель инструментов поддержки, предлагая компаниям все новые сервисы. "Например, мы разработали новый продукт для инвесторов, реализующих в регионе импортозамещающие проекты. Размер этого займа варьируется от 50 до 150 млн рублей, он предоставляется под 1-4% годовых на срок до семи лет. Еще одно новшество - грант на сумму до 20 млн рублей, позволяющий компенсировать процент по кредитным договорам на приобретение или создание основных фондов предприятия. Первый конкурс по грантам стартует уже в августе", - привели в тексте слова директора Фонда развития промышленности Московской области Павла Ильина.