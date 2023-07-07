Белоруссия планирует заключить на "Иннопроме" контракты на $180 млн

Выставка пройдет 10-13 июля в Екатеринбурге

МИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Контракты на сумму около $180 млн планируют заключить белорусские компании на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Об этом сообщил заместитель министра промышленности Белоруссии Дмитрий Харитончик.

"Всего готовятся к подписанию почти 60 документов на общую сумму около $180 млн. Наибольшая финансовая составляющая в этом объеме принадлежит предприятиям системы Минпрома, которые намерены заключить не менее 11 экспортных коммерческих контрактов на сумму от $157,4 млн", - цитирует замглавы белорусского Минпрома агентство БелТА.

Кроме того, добавил Харитончик, "Иннопром" станет площадкой для подписания не менее 14 стратегических соглашений.

Он добавил, что на выставке более 20 предприятий Минпрома представят образцы своей продукции. В частности, 21 натурный образец презентуют ОАО "МАЗ", ОАО "АМКОДОР", ОАО "Гомсельмаш", BKM Holding ("Белкоммунмаш"), ОАО "МТЗ", сказал замминистра. Кроме того, по его словам, впервые на выставке будет представлен объединенный стенд станкостроительных предприятий, в рамках которого будет выставлено 13 образцов станков.

Выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и выступает главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. В текущем году она пройдет 10-13 июля. Белоруссия впервые примет участие в выставке в качестве страны-партнера.