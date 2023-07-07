СМИ: польские садоводы попросили премьера запретить импорт украинской малины

По данным портала businessinsider.pl, садоводы предупредили, что рынок разрегулирован, а закупочные цены настолько низкие, что сбор малины себя не окупает

ТАСС, 7 июля. Союз польских садоводов обратился к премьер-министру страны Матеушу Моравецкому с просьбой запретить импорт с Украины свежей и замороженной малины. Об этом сообщает в пятницу портал businessinsider.pl.

Как пишет портал, садоводы предупреждают, что рынок разрегулирован, а закупочные цены настолько низкие, что сбор малины себя не окупает. Причиной трудностей называется "заваливание [польского] рынка более дешевой украинской малиной".

В четверг замминистра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский сказал, что решение о запрете на импорт украинской малины должно быть принято как можно быстрее. По его словам, в 2022 году импорт украинской замороженной малины в Польшу вырос примерно на 30% и превысил 22 тыс. тонн, а в 2023 г. увеличился еще на 7 тыс. тонн.

По данным польского Главного статистического управления, в 2022 году в Польше было собрано 105 тыс. тонн малины, что сделало республику главным производителем этой ягоды в Евросоюзе и пятым в мире.