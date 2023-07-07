Глава германского института прогнозирует "исключительно трудные годы" для экономики ФРГ

По словам главы Мюнхенского института экономических исследований Ifo Клеменса Фюста, нового "экономического чуда" в стране не случится

БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Германии предстоят "исключительно трудные годы" в плане экономического роста, нового "экономического чуда" в стране не случится. С такой оценкой выступил глава Мюнхенского института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст в опубликованном в пятницу интервью газете Handelsblatt.

"К сожалению, экономического чуда не случится, а будет что-то похожее на [труд сквозь] пот и слезы", - отметил эксперт. Жителям республики следует "затянуть пояса", поскольку страну ожидают "исключительно трудные годы" на фоне "вялого роста", добавил он.

Глава Ifo подчеркнул, что "не ожидает нового экономического чуда" (этим термином экономисты называют долгосрочный период высоких темпов роста валового внутреннего продукта национальной экономики), которое, как заявлял ранее канцлер Олаф Шольц, должно случиться за счет "перевода экономики на экологические рельсы". Сама по себе замена ядерных реакторов и угольных электростанций на возобновляемые источники энергии "не способствует росту производства", пояснил Фюст.

В марте глава правительства ФРГ заявил, что ожидает высоких темпов роста национальной экономики, сопоставимыми с наблюдавшимися во времена экономического чуда. "Благодаря значительным инвестициям в [меры по] защите климата Германия сможет в течение некоторого времени достичь темпов роста, как это было в последний раз в 1950-х и 1960-х годах", - утверждал Шольц.

ВВП Германии в первом квартале сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) в своем отчете дал неутешительный прогноз развития крупнейшей экономики ЕС на ближайшие годы. Аналитики МВФ считают, что ее ожидает стагнация в текущем году, а в 2024-2026 годах рост ВВП составит лишь 1-2%. В отчете говорится, что компании ФРГ страдают от повышения цен на энергоносители, а в будущем негативное влияние на развитие экономики окажут нехватка высококвалифицированных специалистов и демографическая ситуация, в первую очередь старение населения.