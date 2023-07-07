Эксперты: ограничения Нидерландов в сфере чипов скажутся на китайских SMIC и Nexchip

В консалтинговой компании по разработке, производству и сборке микросхем TrendForce, в частности, считают, что SMIC, возможно, придется перенести на более поздний срок переход на новый техпроцесс в Пекине и Шанхае

ГОНКОНГ, 7 июля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Введенные правительством Нидерландов ограничения на экспорт оборудования для производства полупроводников в большей степени могут сказаться на китайских производителях микропроцессоров SMIC и Nexchip. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в консалтинговой компании по разработке, производству и сборке микросхем TrendForce.

"Исследование TrendForce показывает, что среди предприятий, на которые это повлияет, в первую очередь будут фабрики SMIC в Пекине и Шанхае, а также заводы A3/A4 компании Nexchip в городе Хэфэй", - заявили к компании. По оценке TrendForce, последствия для Nexchip будут менее серьезными, так как в ближайшей перспективе она фокусируется на относительно зрелых технологиях. SMIC, возможно, придется перенести на более поздний срок переход на новый техпроцесс в Пекине и Шанхае, так как поставки оборудования могут замедлиться из-за более длительного согласования таких сделок.

"Хотя китайские производители микросхем теперь могут столкнуться с длительным процессом согласования поставок оборудования, что может заставить их сдвинуть планы перехода на техпроцессы 40 и 28 нм, их амбициозные позиции на рынке 28 нм обеспечат сохранение высоких темпов разработки", - указали в TrendForce.

Как отметили в компании, китайские производители микросхем по большей части занимаются такими относительно зрелыми производственными процессами, как 55, 40 и 28 нм. "Более того, потребности в оборудовании для осаждения могут быть в целом удовлетворены местными китайскими поставщиками, что указывает на минимальные опасения по поводу расширения и развития [производителей]", - сообщили в TrendForce. "Самым главным сдерживающим фактором, однако, остается оборудование, которое используется в фотолитографии", - пояснили в компании.

Контроль над экспортом

30 июня МИД Нидерландов сообщил о решении ввести новые правила экспорта наиболее передового оборудования для полупроводникового производства. С 1 сентября оно подпадает под требования о национальном лицензировании - процедура предусматривает, что последнее слово при организации поставок будет оставаться за голландским правительством. Новые правила не касаются какой-либо конкретной страны. В то же время Китай выступает в качестве одного из ключевых направлений для поставок этой высокотехнологичной продукции.

В октябре 2022 года Соединенные Штаты ввели ограничения на экспорт полупроводников в КНР, пытаясь помешать Пекину в разработке новейших технологий. Американская сторона опасается, что в системе внешнеторгового контроля могут появиться лазейки, если Япония и Нидерланды, чьи предприятия занимают ведущие позиции в мире в производстве такого оборудования, продолжат поставки Китаю. Поэтому Вашингтон обратился к Токио и Амстердаму с просьбой присоединиться к этим ограничениям.