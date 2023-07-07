Операционная прибыль Samsung во втором квартале упала на 96%

Она составила примерно $461 млн

СЕУЛ, 7 июля. /ТАСС/. Общая операционная прибыль южнокорейской корпорации Samsung Electronics, согласно предварительным данным, во втором квартале 2023 года сократилась почти на 96% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Соответствующая информация в пятницу опубликована на сайте компании.

По этим данным, во втором квартале 2023 года общая операционная прибыль составила примерно 600 млрд вон ($461 млн), а в пределах аналогичного периода 2022 года она достигла 14,1 трлн вон ($10,8 млрд).

Агентство Yonhap отмечает, что нынешний квартальный показатель - наихудший для компании с первого квартала 2009 года. Тогда операционная прибыль составила 590 млрд вон. Samsung Electronics представит окончательные и более подробные данные за квартал в конце месяца.

Агентство указывает на падение спроса на микросхемы и их перепроизводство как на один из факторов, которые привели к сокращению операционной прибыли. Согласно прогнозам экспертов, подразделение Samsung Electronics, занимающееся производством чипов, потерпело убытки в размере 3-4 трлн вон ($2,2-3 млрд). В первом квартале 2023 года расходы подразделения превысили его доходы.