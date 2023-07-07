Золотовалютные резервы Белоруссии снизились до $7,79 млрд

Они сократились за июнь на $80,6 млн

МИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии сократились за июнь на $80,6 млн и на 1 июля составили $7,79 млрд. Об этом сообщил Национальный банк Белоруссии (НББ).

"Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 июля 2023 года, по предварительным данным, составили $7 791,5 млн", - говорится в сообщении НББ,

По данным регулятора, в июне текущего года ЗВР снизились на $80,6 млн после сокращения в мае на $96,1 млн.

С августа 2022 года НББ не приводит информацию о структуре резервов и факторах, повлиявших на их изменение в течение месяца.

По итогам 2023 года Нацбанк Белоруссии ставит задачу сохранить ЗВР на уровне не менее $6 млрд. На начало нынешнего года ЗВР страны составляли $7,92 млрд.