Два участка бывшей промзоны "Курьяново" в Москве реорганизуют

Инвестиции в реализацию проекта составят более 3 млрд рублей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Два участка бывшей промзоны "Курьяново" в Москве площадью более 8 га реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил в пятницу заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Два участка бывшей промзоны "Курьяново" в Печатниках общей площадью 8,06 га вошли в проект комплексного развития территорий и будут реорганизованы. Инвестиции в реализацию проекта составят более 3 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается в 193 млн рублей. По итогам редевелопмента в Печатниках появится около 500 новых рабочих мест", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Участки имеют хорошую транспортную доступность: поблизости расположены станции Курьяново и Перерва второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Сейчас там находятся места складирования стройматериалов, пункт сбора и обработки макулатуры, а также объект незавершенного строительства.

"Вместо неэффективно используемых и устаревших объектов на участках бывшей промзоны "Курьяново" планируется построить 37,2 тыс. кв. м коммунальных объектов, включая коммунальные базы ГБУ "Жилищник", ГБУ "Автомобильные дороги", ГБУ "Доринвест". Участки благоустроят, проведут озеленительные работы", - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать более 570 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 8 трлн рублей, а в бюджет поступит более 1 трлн рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.