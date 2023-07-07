Белоусов заявил о необходимости цифровизировать систему сертификации БАС

Как отметил первый вице-премьер РФ, "это принципиально важный проект"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Систему сертификации беспилотных авиационных систем (БАС) необходимо цифровизировать, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, слова которого приводятся в сообщении кабмина РФ.

"Необходимо проанализировать ее [систему сертификации] на предмет создания общей базы данных. Это большой, принципиально важный проект, поэтому важно привести систему сертификации БАС к оптимальному состоянию", - отметил Белоусов в ходе заседания президиума правкомиссии по вопросам развития БАС.

В свою очередь, заместитель главы Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что с 1 апреля для получения сертификата типа БАС внедрен принцип "одного окна". Кроме того, с 2024 года планируется упростить процессы получения сертификации типа и сертификата разработчика БАС и дать возможно подавать заявку через портал госуслуг, добавил он.