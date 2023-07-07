Ростех представит на "Иннопроме" дрон нового поколения для разведки и целеуказания

Над созданием легкого и компактного БПЛА-400Т работали специалисты ОКБ "Астрон"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" представит на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге новый беспилотный квадрокоптер вертолетного типа БПЛА-400Т с тепловизионным каналом, который приспособлен в том числе для разведки и целеуказания. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Ростеха.

"Благодаря компактным размерам и оснащению помехоустойчивой линией связи с оператором, разработка идеально подходит для разведки и целеуказания. Кроме того, дрон может быть использован в гражданских целях, например, для поиска людей в труднодоступной местности", - сказали в госкорпорации.

Там уточнили, что над созданием легкого и компактного БПЛА-400Т работали специалисты ОКБ "Астрон" (входит в холдинг "Швабе"). Устройство можно использовать вне зависимости от времени суток, а также в условиях тумана и задымления.

По данным пресс-службы, в ближайшем будущем ОКБ "Астрон" планирует модернизировать БПЛА-400Т и выпускать его усовершенствованные версии. Сейчас специалисты работают над созданием аппарата, радиус действия которого будет значительно шире, чем у его предшественника, а сама модификация - устойчивее к средствам радиоэлектронной борьбы. Мощности предприятия позволяют выпускать несколько тысяч БПЛА-400Т в год.

"БПЛА-400Т с тепловизионным каналом, созданный в ОКБ "Астрон", при весе чуть более 1,5 кг может около часа работать без подзарядки, находясь на стабильной, защищенной от помех связи с оператором. Такие дроны сейчас особенно востребованы в зоне проведения специальной военной операции. Однако нет сомнений, что новая разработка пригодится не только военным, она будет не менее полезна, например, сотрудникам МЧС или работникам лесоохраны", - сказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев, слова которого приводятся в сообщении.