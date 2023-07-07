ВТБ выявил новую мошенническую схему

Как сообщили в кредитной организации, мошенники начали предлагать своим потенциальным жертвам якобы работу по оценке онлайн-кинотеатров

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мошенники начали предлагать своим потенциальным жертвам якобы работу по оценке онлайн-кинотеатров, при этом злоумышленники вынуждают направить им деньги. Такую схему выявили эксперты ВТБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Клиентам банков стали поступать сообщения с предложением помочь с обзором фильма, телешоу или оценкой стриминговой платформы. Такие приглашения поступают, как правило, с зарубежных номеров, владельцы которых обещают заплатить за "работу" от 3 до 12 тыс. рублей, - отмечается в сообщении. - В конце сообщения указывается телефон "менеджера", с которым можно связаться и уточнить подробности. Мошенники просят заполнить анкету с контактными данными якобы для оформления документов о трудоустройстве и направляют собеседнику ссылку на фишинговый сайт. После регистрации клиента просят внести на указанный счет определенную сумму, чтобы начать выполнять задания по оценке фильмов. От числа оценок-рецензий сумма на счете начинает увеличиваться по принципу финансовой пирамиды, но вывести "заработанные" деньги у "жертвы" уже не получится, поэтому клиент просто теряет свои средства".

Как отметил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов, на сегодня более 19% всех звонков мошенников совершаются через мессенджеры. Основная цель злоумышленников в новой схеме - вовлечь как можно больше людей в мошенническую схему, "накопить" на счете перечисленные "жертвами" суммы, а затем вывести с него уже внушительную сумму.

В результате участник такой схемы остается и без денег, и без предлагаемой работы. "Мы всегда предупреждаем клиентов о том, как именно следует поступать при звонках или сообщениях с неизвестных номеров, однако принципиально важна масштабная совместная работа банков, сотовых операторов и государства по повышению финансовой грамотности населения, чтобы свести до минимума саму возможность общения клиентов с мошенниками", - процитировала пресс-служба Чугунова.