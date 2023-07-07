В ЦБ сообщили, что не наблюдают спада кибератак на финансовый сектор РФ

Зампред Банка России Герман Зубарев отметил, что за первый квартал регулятор зафиксировал более 20 тыс. компьютерных атак

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Проблема киберугроз остается актуальной для финансового сектора РФ в 2023 году, фон кибератак остается напряженным. Об этом сообщил зампред ЦБ Герман Зубарев в ходе Финансового конгресса Банка России.

"Несмотря на то, что кратный рост атак мы сейчас не наблюдаем, общий фон остается стабильно напряженным. И сейчас складывается ощущение, что повышенные киберугрозы - это новая нормальность, что мы будем функционировать в таком состоянии длительное время, а спада не будет. Нам надо учиться продолжать обеспечивать информационную безопасность на таком же высоком уровне", - сказал он.

Зубарев также отметил, что за первый квартал 2023 года ЦБ зафиксировал более 20 тыс. компьютерных атак. При этом регулятор не ожидает спада в данных за второй квартал.

Ранее в ЦБ РФ сообщали, что в первом квартале 2023 года кибермошенники похитили 4,5 млрд рублей, а по сравнению со средними значениями 2022 года объем похищенных денег вырос почти на 30%.