В Москве запустят онлайн-курс по использованию нейросетей в медиасфере

Участники узнают, как создавать контент, пользуясь искусственным интеллектом, научатся писать сценарий для нейросети, а также разработают контент-план с помощью нейросетей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Молодые медийщики научатся использовать нейросети на новом образовательном онлайн-курсе "Промт". Участников будут ждать бесплатные онлайн-уроки по основным направлениям и перспективам применения нейросетей, сообщили в пятницу на сайте правительства Москвы.

"Сейчас вопрос применения искусственного интеллекта человеческим разумом актуален как никогда. Благодаря этому образовательному курсу молодые люди смогут понять, как выстраивать работу с нейросетями, а также использовать их преимущества для улучшения своих профессиональных навыков. Съемки онлайн-курса провели на одних из самых инновационных площадках города - новых станциях Большой кольцевой линии метро и в электробусах. В программу курса включено 20 уроков - как по нейросетям, так и по более общим темам для начинающих журналистов и специалистов медиасферы", - говорится в сообщении.

Спикерами образовательного онлайн-курса "Промт" станут специалисты медиаиндустрии, которые уже активно используют нейросети в своей деятельности, а также телеведущие, SMM-специалисты, графические и моушен-дизайнеры. Занятия начнутся 14 июля. Участники узнают, как создавать контент, пользуясь искусственным интеллектом, научатся писать сценарий для нейросети, а также разработают контент-план с помощью нейросетей.

По окончании курса его участники смогут закрепить свои навыки на очных занятиях. Они состоятся с 24 по 30 июля в парках Москвы, попасть на них могут все желающие.