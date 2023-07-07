На Байкальском ЦБК вновь запустят локальные очистные на случай повышения надшламовых вод

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что готовится обращение в адрес госкорпорации "Росатом"

ИРКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Работа локальных очистных сооружений будет возобновлена на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области, чтобы при необходимости оперативно снижать уровень опасных надшламовых вод в картах-накопителях отходов предприятия. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"Вчера обсудил эту ситуацию [по уровню надшламовых вод] с вице-премьером России Викторией Абрамченко. Договорились возобновлять работу локальных очистных сооружений. Сегодня готовим обращение в адрес госкорпорации "Росатом", - приведены в сообщении слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Накануне пресс-служба правительства региона сообщала, что уровень надшламовых вод в картах-накопителях отходов комбината, несмотря на дождевой паводок, находится на безопасном уровне. Однако гидрологическая обстановка в регионе остается сложной, на 9-10 июля синоптики вновь прогнозируют ливни.

БЦБК работал с 1966 года по 2013 год. Комбинат был градообразующим предприятием города Байкальска, где сейчас проживают 12,5 тыс. человек. От комбината осталось порядка 6,5 млн тонн жидких и твердых отходов, которые хранятся в шламонакопителях на берегу озера Байкал. В 2023 году Росатом и Федеральный экологический оператор приступили к ликвидации отходов.

Надшламовые воды - это загрязненная вода, которая содержится в картах-накопителях вместе с отходами комбината. В 2019-2020 годах во время сильных дождей возникала угроза переполнения карт и утечки отходов в озеро Байкал. Чтобы этого не допустить, были смонтированы локальные очистные сооружения и надшламовые воды откачивались. В настоящее время в Иркутской области вновь проходит дождевой паводок.