В Москве количество самозанятых выросло на 126 тыс. человек за пять месяцев

В январе - мае 2023 года самозанятые перечислили в бюджет города почти 3,8 млрд рублей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Количество самозанятых выросло в Москве за пять месяцев на 126 тыс. человек и составило 1,36 млн. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"За пять месяцев текущего года число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве увеличилось на 126 тыс. человек - до 1,36 млн. Суммарный доход самозанятых с начала 2019 года, когда в Москве ввели этот налоговый режим, к 1 июня 2023 года превысил 722 млрд рублей. Более 127 млрд рублей от этой суммы они заработали в январе - мае этого года", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что налоговый режим для самозанятых остается привлекательным для граждан, которые работают на себя и не нанимают сотрудников. Его преимуществами являются простота регистрации, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах, отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику, добавил заместитель мэра. Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, остаются пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство.

"В январе - мае 2023 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы почти 3,8 млрд рублей - на треть больше, чем за тот же период прошлого года. <…> За пять месяцев этого года самозанятые выдали клиентам 38,6 млн чеков - на 34% больше, чем годом ранее. Средний размер чека за тот же период вырос на 13% - до 2951 рубля", - уточнила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Зарегистрировать самозанятость, открыть и эффективно продвигать собственное дело москвичам помогают специалисты службы занятости. Например, во флагманском центре "Моя работа" на улице Шаболовка, 48. Здесь создана уникальная экосистема полного цикла "Самозанятость в руки", которая позволяет соискателям реализовать бизнес-идеи и начать работать на себя.