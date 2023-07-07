Более 700 организаций Москвы предоставляют данные о стоимости строительных ресурсов

Руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин отметил, что оперативное предоставление достоверной информации способствует более точному определению стоимости строительства объектов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. московских организаций включено в Федеральную государственную информационную систему ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), из них более 700 выгружают данные о стоимости строительных ресурсов. Количество компаний, предоставляющих сведения в единую систему ценообразования, выросло в этом году на 17%, сказал журналистам в пятницу руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"На основании размещенных сведений о ценах строительных ресурсов в ФГИС ЦС производится пересчет индексов изменения сметной стоимости строительства, что в свою очередь обеспечивает более точное определение стоимости строительства объектов капитального строительства. Департаментом градостроительной политики обеспечивается внесение организациями и предприятиями Москвы информации о стоимости строительных ресурсов в указанную систему. В настоящее время количество организаций, предоставляющих сведения в указанную систему, выросло на 17% и 43% по сравнению с аналогичными периодами 2022 и 2021 годов соответственно", - отметил глава департамента.

Он добавил, что оперативное предоставление достоверной информации способствует более точному определению стоимости строительства объектов, в том числе объектов городского заказа. И как следствие обеспечивает эффективное расходование бюджетных средств при реализации масштабных городских строительных программ

"Сведения, находящиеся в информационной системе, учитываются при заключении государственных контрактов. Ресурс позволяет получать достоверные сведения об организациях при принятии решений по их участию в строительстве", - пояснил Левкин, добавив, что тем самым обеспечивается стабильное повышение заинтересованности российских производителей и поставщиков в регистрации и предоставлении сведений во ФГИС ЦС.